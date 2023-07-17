Asel adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Asel isminin anlamını araştırıyor. Peki, Asel ne demek? Asel isminin anlamı nedir?

ASEL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Asel ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Cennetteki dört ırmaktan biri, Bal Irmağı.

- Bal, tatlı şey.

- Akşam vakti, gece vakti.

- Neşe, bereket.

- Merhametli olan.

ASEL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Asel ismi Kur'an-ı Kerim'de (Muhammed Suresi 15. Ayet) geçmektedir; ancak Asel ismini koymak caizdir.