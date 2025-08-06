ASELSAN'dan 1,3 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi

ASELSAN'ın 2025 yılının ilk altı aylık cirosu bir önceki yılın aynı periyoduna kıyasla enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 11,3 artış göstererek 53,7 milyar TL'ye yükseldi ve yeni alınan siparişlerde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 büyüme kaydedilerek 2,8 milyar ABD doları seviyesinde sağlam bir performans elde edildi.

ASELSAN'dan yayınlanan açıklamada, enflasyon muhasebeleştirmesi yapılmış 2025 yılının ilk yarısına ait mali sonuçlarını paylaşan firma, uzun vadeli hedeflerine erişmek için 2024 yılı başında hayata geçirdiği aselsaneXt projesinin olumlu sonuçlarını almaya ikinci üç aylık dönemde de devam ettiği belirtildi.

Kamuyu Bilgilendirme Sistemine (KAP) yapılan bildirimde, ASELSAN'ın 2025 yılı ilk altı aylık gelirinin geçen yılın aynı periyoduna göre enflasyon düzeltmeli olarak yüzde 11,3 artışla 53,7 milyar TL'ye ulaştığı ifade edildi.

Bahsi geçen dönemde gerçekleşen ciroda hava savunması, elektronik savaş, elektro-optik, radar, uçak elektroniği, güvenlik ve silah sistemlerine yönelik sevkiyatlar önemli katkı sağladı.