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ASELSAN'ın Böcek İHA'sı ilk kez sergilendi. Kanat çırpma mekanizması var

ASELSAN, geliştirdiği "çırpan kanatlı mini insansız hava aracı (İHA) kanat çırpma mekanizmasını" TEKNOFEST KARADENİZ'de sergiledi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 12:18
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ASELSAN'ın Böcek İHA'sı TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilendi. Çırpan kanat

ASELSAN'ın Böcek İHA'sı ilk kez sergilendi. Kanat çırpma mekanizması var
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AA’da yer alan bilgilere göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının medya paydaşı olduğu TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

İLK KEZ SERGİLENİYOR

ASELSAN, festivalde, geliştirdiği teknolojiler ve çocuklara yönelik aktivitelerle yer alıyor. ASELSAN'ın "böcek İHA" olarak da adlandırılan "mini/nano İHA" çalışmalarına yönelik teknoloji gösterimi de festivalde sergileniyor.

"Çırpan kanatlı mini İHA kanat çırpma mekanizması" ASELSAN ziyaretçilerinden ilgi görüyor. Geliştirilmesi ve tasarlanması tümüyle ASELSAN imzasını taşıyan mekanizma, sinek kuşu tipi çırpan kanatlı mini hava araçları için geliştirildi. AR-GE aşamasındaki proje sonunda düşük fark edilebilirlik özelliğine sahip, çırpan kanatlı insansız hava araçlarıyla keşif gözetleme görevleri yapılması hedefleniyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, bu sene TEKNOFEST'in Karadeniz'in çeşitli illerinde yapılan yarışmalarla Samsun'daki finallere geldiğini söyledi. Yarışmaların bu yıl 16 ile yayıldığını, 600 binden fazla yarışmacının katılım sağladığını belirten Görgün, 40 alanda 92 yarışma gerçekleştirildiğini ifade etti.

Görgün, festivale inanılmaz bir ilgi olduğunu, her yaş kesiminden insanı alanda görmekten mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Okul öncesinden emeklilik çağındaki vatandaşlarımıza kadar ilgi çok fazla. Teknolojiye merak, sorulan sorular ve sorunun soruluş şeklinden ilgiyi çok net anlayabiliyorsunuz. Toplumumuzun savunma sanayisini, teknolojiyi, bütün gelişmeleri takip ettiğini ve böyle bir platformun ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz." dedi.

Yarışma alanları, firma stantlarındaki aktivitelerle dolu dolu bir TEKNOFEST gerçekleştirildiğini vurgulayan Görgün, ASELSAN standında da 50 ürün sergilediklerini bildirdi. Görgün, sağlık teknolojilerindeki ürünleri, insansız kara aracı Aslan gibi bir dizi teknolojiyi tanıttıklarını belirterek, ilk kez sergilenen ya da önceki fuarlarda ilgi odağı olan ürünlerle TEKNOFEST KARADENİZ'de yer aldıklarını ifade etti.

Nano İHA konusunda teori geliştirme ve ürünleştirme gayretleri olduğunu dile getiren Görgün, bu konuda geldikleri aşamayı da ortaya koyduklarını söyledi. Görgün, şöyle konuştu:

"Hedeflerimiz büyük. Spesifik olarak nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı şu anda paylaşmayayım. Çünkü teorisinden başladığımız, ilk uygulamasını geliştirdiğimiz ve bunların bir kısmını sergilediğimiz ürünler. Bunlarla ilgili sensörleri ve bunun için oluşturduğumuz küçük platformları, ürettiğimiz tüm algılayıcı sistemleri bu boyuta sığdırabilecek çalışmalarla devam edeceğiz. Böyle olduğunda kullanım alanları çok farklılaşabilecek. ASELSAN'da sektör başkanlıklarımızın altındaki AR-GE merkezimizin dışında genel AR-GE Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığımızın çalıştığı alanlardan bir tanesi."

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