HBO Max'in yerli orijinal dizisi Jasmine, başrolündeki Asena Keskinci'nin iddialı sahneleri ve emniyet müdürü karakterinin tartışmalı portrayal'ı nedeniyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“Asena Keskinci Jasmine dizisi”, “Jasmine emniyet müdürü sahnesi” ve “HBO Max tartışma” gibi aramalar hızla trendlere yükseldi.

Son dönemde çeşitli açıklamalarıyla gündemde olan Asena Keskinci, HBO Max'in Jasmine dizisinin ilk bölümüyle sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Dizideki cesur cinsel sahneler izleyiciler arasında yoğun tartışma yaratırken, “Asena Keskinci Jasmine sahneleri” araması kısa sürede popüler oldu.

EMNİYET MÜDÜRÜ SAHNESİ TEPKİ TOPLADI

Dizide en çok eleştiri çeken bölümlerden biri, emniyet müdürü karakterinin Jasmine'e yönelik uygunsuz teklif sahnesiydi. Karakterin Jasmine'e söylediği; “Daha maaş almadım… Alacağım olsun, arayacağım seni.” cümlesi, izleyiciler tarafından Türk polisinin itibarını zedelediği şeklinde değerlendirildi.

Sosyal medyadaki öne çıkan tepkilerden bazıları şöyle: “Bizim polisimiz böyle mi gösteriliyor? Açık bir itibarsızlaştırma!”“HBO Max dizisinde emniyet müdürüne yapılan bu imaj kabul edilemez.” “Asena Keskinci’nin dizisi Jasmine tartışma çıkaracak belli.”

HBO MAX'E YÖNELİK ELEŞTİRİLER ARTIYOR

Dizinin ilk bölümüyle birlikte cesur sahneler ve emniyet müdürü karakterinin tasviri nedeniyle platforma yönelik tepkiler çoğaldı.

İzleyiciler, dizinin devlet kurumlarını yanlış ve aşağılayıcı şekilde yansıttığını iddia ederek HBO Max'i sosyal medyada eleştirdi.

SAHNELERİN KASITLI OLDUĞU İDDİALARI

Bazı yorumlarda sahnelerin bilinçli olarak seçildiği savunularak, dizinin Türkiye'de polemik yaratmayı amaçladığı öne sürüldü. “Asena Keskinci Jasmine sahneleri”, “Jasmine dizisi tepki”, “HBO Max emniyet müdürü sahnesi” gibi aramalar birden yükselişe geçti.

JASMINE DİZİSİ

Jasmine, HBO Max'in Türk yapımı psikolojik drama dizisidir. Hikâye, ölümcül kalp hastalığıyla savaşan genç kadın Yasemin'in (Jasmine lakaplı) etrafında şekillenir. Yasemin'in hayattaki tek desteği, ona obsesif ve takıntılı sevgi besleyen üvey kardeşi Tufan'dır.

Yasemin, kalp nakli listesine girmek için çaresizce çabalarken, bu süreç ikisini karanlık ilişkiler, ahlaki sınırları zorlayan seçimler ve tehlikeli yollara iter. Dizi, hayatta kalma mücadelesinin yanı sıra saplantı, bağımlılık, fedakârlık ve aile bağlarının karanlık yüzlerini derinlemesine ele alır.

ANA KARAKTERLER

• Yasemin (Jasmine) — Asena Keskinci tarafından canlandırılır. Kırılgan ancak dirençli genç kadın, hastalığın gölgesinde umutla savaşır.

• Tufan — Burak Can Aras tarafından canlandırılır. Yasemin'in üvey kardeşi, obsesif bağlılığıyla hikâyenin gerilim kaynağını oluşturur.

• Diğer önemli oyuncular: Aziz Caner İnan, Önder Selen, Dilara Melami gibi isimler yan rollerde yer alır ve dizinin karanlık atmosferine katkı sunar.

Dizi, cesur sahneleri ve psikolojik derinliğiyle öne çıkar, ölüm ile saplantı arasındaki sınırları sorgular.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Reyhan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001'de İstanbul'da doğdu. Çocukluğundan beri oyunculuk yapan Keskinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi mezunu olup İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Kariyerine 2004'te Aliye ve Yadigar dizileriyle başladı, ardından Hırsız Polis (Kiraz rolü), Parmaklıklar Ardında ve özellikle 2007-2010 arası yayınlanan Bez Bebek'te (Yağmur Ertürk rolü) geniş kitlelerce tanındı.

Sinema alanında Aşk Tesadüfleri Sever, Köstebekgiller: Perili Orman, Köstebekgiller 2: Gölgenin Tılsımı, Ahlat Ağacı (Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 filminde Yasemin rolü) ve Arapsaçı gibi yapımlarda rol aldı.

Ayrıca Masumiyet ve Adı Sevgi dizilerinde oynadı, birçok reklamda yer aldı. 2010'da TRT Kadın Ödülleri'nde Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülü kazandı.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Bez Bebek setinde eski rol arkadaşı Evrim Akın'ın kendisine zorbalık yaptığını, anne-babasının boşanmasında etkili olduğunu ve babasıyla ilişkisi nedeniyle "üvey anne" konumuna geldiğini iddia etti.

Bu iddialar, X platformunda (eski Twitter) büyük yankı buldu ve #AsenaKeskinci etiketiyle binlerce etkileşim aldı.