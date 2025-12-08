Oryantal Asena, iş insanı Hasan Dere ile 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz eylülde sonlandırdı. Sahnelere geri dönen Asena bu evliliği neden sonlandırdığını ise ilk kez anlattı. Ünlü dansçı, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ASKER ARKADAŞI GİBİ OLDUK'

BeyazTV'de konuşan Asena, uzun süreli birlikteliklerinin zamanla farklı bir noktaya evrildiğini belirterek boşanma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

“Birbirimize karşı sevgi ve saygımızın azalmasını istemediğimiz için boşandık. Hem işte hem evde sürekli beraberdik. Bir süre sonra asker arkadaşı gibi olduk.”

Ünlü isim, evlilik içinde fazla zaman geçirmenin ilişkilerini rutine sürüklediğini vurguladı.

'HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM'

Programda, uzun bir aradan sonra sahneye dönüş süreci de soruldu. Asena, bu anları duygusal şekilde anlatarak şunları söyledi:

“Sekiz yıl sonra sahneye döndüm. Sahnede arkamı dönüp hüngür hüngür ağladım.”