Asfalt çöktü 3 metre derinliğinde

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da bir mahallede yoğun olarak kullanılan karayolunda bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerinin olay yerine geç gelmesi ise tepkilere neden oldu.

Görenleri şoke eden olay, Selçuklu Mahallesi Fatma Zehra Caddesinde meydana geldi. Karayolunun kavşağa yakın kısmındaki asfalt yol bilinmeyen bir sebepten dolayı çöktü. kavşakta yol çöktü. Yolda yaklaşık 3 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde bir çukur oluştu.

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Asfalt yolun büyük bir bölümünün çöktüğü olay sonrası yol araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu ulaşıma kapattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekiplerin bölgeye geç gelmeleri ise tepkiye neden oldu.

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