Asfalt değil, buz pisti! Edirne’de yola sızan yağ 4 aracı vurdu

Fuar alanında kullanılan yağların taşındığı bir kamyonetten yola sızan sıvı madde, Kıyık Caddesi’ni tehlikeli hale getirdi. Kayganlaşan zemin, peş peşe seyreden dört aracın kontrolden çıkmasına ve birbirine çarpmasına yol açtı.

Zincirleme kazaya karışan araçlardan biri kaldırıma çıkarak durabilirken, diğerleri de hasar aldı. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada, şans eseri yaralanan olmadı.

Ekipler, yeni kazaların önüne geçmek ve trafiği güvenli hale getirmek amacıyla yola dökülen yağı temizlemek için talaş kullandı. Yapılan titiz çalışmayla yol temizlenirken, kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.