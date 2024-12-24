Asgari ücret açıklandı. İşçiye sefaleti layık gördüler

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Asgari ücret açıklandı. İşçiye sefaleti layık gördüler

Asgari ücret 2025 yılı için 22 bin 104 TL oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren net 22 bin 104 lira olduğunu söyledi.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücret bu akşam son kez toplandı. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücreti açıkladı.

Bakan Işıkhan 2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğunu açıkladı.

Bakan Işıkhan işverene verilen desteğin 700 liradan 1000 TL'ye çıkarıldığını kaydetti.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ 29 BİN TL

Aralık ayında 3 kez toplanan tespit komisyonundan henüz rakam çıkmazken Türk-İş'in asgari ücret talebi 29 bin 583 lira oldu.

Türk-İş, geçim şartları konusunda çalışmanın ortaya konulmadığı ve bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden teklif gelmediği gerekçesiyle toplantıya katılmayacağını duyurdu.

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