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Asgari ücret açıklandı: Net 8 bin 500 lira oldu

Asgari ücrete 2023’te yapılacak zam Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı basın toplantısında açıklandı. Erdoğan tarafların net bir rakamda anlaşamadığını söyledi. Erdoğan asgari ücretin 2023 yılı için net 8 bin 500 lira olduğunu duyurdu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:25
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Asgari ücret açıklandı: Net 8 bin 500 lira oldu

Asgari ücret açıklandı: Net 8 bin 500 lira oldu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretin 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak açıkladı. Asgari ücrete böylece yüzde 54 zam yapıldı. Asgari ücretin açıklandığı toplantıda işçileri temsil eden Türk-İş katılmadı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır.

Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.

Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz.

Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıcaz.

Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında net 8 bin 500 lira oldu.

 

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Ahmet
22.12.2022 12:54
Emekli ve memura yüzde 20  
 
True Men
22.12.2022 12:52
Adaletin bu mu dünya ?  
 
Adalet
22.12.2022 12:49
Piyasaya yeni gelecek zamları da açıklasınlar  
 
TÜM YORUMLAR (16)
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