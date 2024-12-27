Asgari ücret AKP'yi birbirine kattı! Erdoğan’a sert tepkiler…

Milyonlarca asgari ücretli geçtiğimiz günlerde maaşlarına yapılan yüzde 30 zamla hüsrana uğramıştı. 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 100 TL’ye getirilmişti. Ancak yapılan zamma tepkiler çığ gibi büyüdü. Muhalefet dışında iktidardan da tepkiler gelmeye başladı. Türkiye gazetesinin kulis bilgisine göre; zamma gelen tepkiler AKP’li vekiller zora soktu ve telefonları kilitlendi. AKP’li vekiller ise tepki göstererek, “Vatandaş haklı. Devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı” dedi.

ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı apar topar bir şekilde geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Bakan Vedat Işıkhan, asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklamıştı. 17 bin 2 TL olan asgari ücret 22 bin 104 TL’ye getirilmiş oldu. Ancak yeni belirlenen asgari ücret 23 bin TL’ye gelen açlık sınırı dahil geçemedi. Ayrıca açıklanan rakam yüzde 44 enflasyonun da altında kaldı.

MUHALEFETTEN SONRA AKP'Lİ VEKİLLERDEN DE TEPKİ GELDİ

Muhalefet asgari ücrete gelecek zammı eleştirse de iktidar tarafından da eleştiriler geliyor. Şamil Tayyar ve Cem Küçük’ün zam eleştirisini ardından Türkiye gazetesinin kulis haberine göre bir tepkide vekillerden geldi. Kulis bilgisine göre; yoğun tepkiler AK Partili vekilleri zora sokarken, telefonları kilitlendiği belirtildi. AKP’li vekiller 23 bin 500 veya 24 bin lira arasında bekledikleri rakamın düşük çıkmasına, “Rakama biz de çok şaşırdık” şeklinde konuştu.

"VATANDAŞ HAKLI"

Rakamın açıklanmasından itibaren seçim bölgelerinden gelen yoğun tepkiler AK Partili vekilleri zora soktu, telefonları kilitlendi. Cumhurbaşkanı’na bu itirazlar iletildi. AK Partili vekiller “Vatandaş haklı. Devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı” dedi. Vekiller, “Devlettin ürettiği hizmetlerden aldığı vergi, harç ve cezalara yüzde 44 civarında artış yapılmasına yönelik çelişkiyi gündeme getiriyorlar. Bu konuda vatandaş haklı. Asgari ücret yüzde 30 artıyorsa, devlet de kendi alacaklarını yüzde 30 artırmalıydı.” değerlendirmeleri yapıldı.

AKP'Lİ VEKİLLER İKTİDARA SESLENDİ

Parti kurmayları ve milletvekilleri ise iktidara seslenerek, “Şu anda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığı konusunda ciddi bir adım atılması lazım. Asgari ücrette olduğu gibi bir hata yapılırsa, bizim bunu anlatmamız zor olur.” şeklinde ifadelerde bulundu.