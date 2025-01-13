Asgari ücret artışıyla birlikte kıdem ve ihbar tazminatı da arttı! Uzman isim yeni rakamları tek tek hesapladı

1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren zamlarla birlikte, çalışanların kıdem ve ihbar tazminatında da önemli değişiklikler yaşandı. Kıdem tazminatı, çalışanların sigortası olarak görülürken, artan asgari ücretle birlikte en düşük ve en yüksek tazminat tutarları yeniden belirlendi.

Kıdem tazminatı, son işyerindeki her tam yıl için çalışanın 30 günlük brüt maaşı üzerinden hesaplanıyor. Taban tutar asgari ücrete bağlı olarak belirlenirken, 1 Ocak 2025 itibarıyla brüt asgari ücret 26.005 TL oldu. Tazminat tavanı ise memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor ve bu yıl yüzde 11,54’lük memur maaş zammıyla 46.655 TL’ye yükseldi.

10 YIL ÇALIŞANIN ALACAĞI TAZMİNAT!

Geçtiğimiz yıl 41.828 TL olan kıdem tavanı bu yıl yaklaşık 5.000 TL artışla 46.655 TL’ye çıktı. Bu durum, 10 yıl aynı işyerinde çalışan bir kişinin kıdem tazminatına yaklaşık 47.943 TL eklenmesi anlamına geliyor. Buna göre, bu yıl aynı işyerinde 10 yılını dolduran bir çalışan, toplamda 463.393 TL kıdem tazminatı alabilecek.

İHBAR TAZMİNATINDA SINIR YOK

İhbar tazminatında kıdem tazminatının aksine bir tavan sınırı bulunmuyor. Brüt maaş üzerinden hesaplanan tazminat, çalışanın ihbar süresine göre değişiyor. Örneğin, 10 yıl çalışmış bir kişi, 56 gün üzerinden hesaplanan ihbar tazminatıyla 50.000 TL brüt maaş alıyorsa, 78.624 TL ödeme alabilir.

EMEKLİLİK VE EYT KAPSAMINDA KIDEM TAZMİNATI

Emekli olmak isteyen çalışanlar, belirli şartları sağladıkları takdirde kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilir. 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı olanlar, 15 yıl ve 3.600 gün prim şartını doldurduğunda, SGK’dan alacakları yazıyla kıdem tazminatına hak kazanabilir. 1999-2008 arasında sigortalı olanlar için iki seçenek mevcut:25 yıl ve 4.500 gün prim - 7.000 gün prim

1 Mayıs 2008 sonrası sigortalı olanlar için prim gün sayısı kademeli olarak 5.400’e çıkıyor. EYT kapsamında olan yaklaşık 2 milyon kişi de prim şartlarını tamamladıkları tarihte tazminat alarak emekli olabiliyor.

TAZMİNAT ALINABİLECEK DURUMLAR!

Emekli olup çalışmaya devam edenler, destek primi ödedikleri sürece kıdem tazminatı alabilir. Ancak emekli maaşını kestirip tekrar çalışmaya başlayanlar, emeklilik sonrası kazandıkları sürelerin tazminatını da alabilir. Ayrıca işten çıkarılma, maaşın geç ödenmesi, mobbing gibi durumlarda da kıdem tazminatına hak kazanılabiliyor.