Asgari ücret belli oldu, tüm hesaplar değişti! İşte SGK ve Bağ-Kur primlerinde, GSS, işsizlik maaşı ve BES'te yeni rakamlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için belirlenen yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında net 17.002 TL olan asgari ücret, yüzde 30’luk bir artışla 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE ÖDEMELERDE DE DEĞİŞİKLİKLER YAŞANDI

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte, işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası primi, sigorta primi ödemeleri, Bağ-Kur ödemeleri ve diğer sosyal güvenlik ödemelerinde de önemli artışlar oldu. İşte kalem kalem yeni ödemeler:

İŞSİZLİK MAAŞLARI YÜKSELDİ

En düşük işsizlik maaşı, 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, en yüksek işsizlik maaşı ise 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL’ye çıktı.

GÜNLÜK GSS PRİMİ ARTTI

Günlük Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 600,80 TL’den 781,04 TL’ye yükseldi.

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ ARTIŞ GÖSTERDİ

İsteğe bağlı sigorta primi, en yüksek tutar 48.006,05 TL’den 62 bin 407,87 TL’ye, en düşük tutar ise 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL’ye yükseldi.

BAĞ-KUR PRİMİNE ZAM

Bağ-Kur primleri de artış gösterdi. En düşük Bağ-Kur primi, 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL’ye çıkarken, en yüksek Bağ-Kur primi de 10 bin 413,81 TL’den 13 bin 566,85 TL’ye yükseldi.

BES KESİNTİSİ YÜKSELDİ

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi ise 600,07 TL’den 780,09 TL’ye çıktı.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN PRİM ÖDEMESİ YÜKSELDİ

Ev hizmetlerinde çalışanların aylık prim ödemesi de 6.500,81 TL’den 8 bin 451,05 TL’ye yükseldi.

ASKERLİK, DOĞUM, AVUKATLIK STAJI VE DOKTORA BORÇLANMA TUTARLARI ARTTI

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanması tutarı 213,23 TL’den 277,20 TL’ye çıkarken, en yüksek günlük borçlanma tutarı ise 1.600 TL’den 2.080 TL’ye yükseldi.

STAJYER MAAŞI YÜKSELDİ

Stajyer maaşı da 5.100,64 TL’den 6.630,83 TL’ye çıktı.