"Asgari ücret düşük değil" diyen Şimşek'e Özel'den sert yanıt

Bloomberg HT'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin asgari ücret seviyesinin gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında düşük olmadığını belirtti. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği "Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılacak mı?" sorusuna değinen Bakan, yaşanan geçim sıkıntısının farkında olduklarını ve bu konuda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti. Bakan Şimşek'in açıklamaları, asgari ücret tartışmalarına yeni bir perspektif getirdi.

Bakan Şimşek “Gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye'de asgari ücret düşük değil ama geçim sıkıntısı elbette var” dedi.

"HADDİNİZİ BİLİN, HAKKIMIZI VERİN"

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in minimum ücretle ilgili yaptığı açıklamalara sert bir dille yanıt verdi. Aydın'da gerçekleşen bir etkinlikte konuşan Özel, Şimşek'in ifadelerine "Haddinizi bilin, hakkımızı verin" şeklinde tepki gösterdi.

Özel, Şimşek'in asgari ücretin Türkiye'deki durumu hakkındaki olumlu değerlendirmelerini eleştirmeye devam etti. Gebze'de düzenlenen işçi mitinginde, yaşam maliyetlerinin altını çizerek, asgari ücrete enflasyon oranında artış yapılmasının zorunluluğunu vurguladı. Bunun yanı sıra, emekli aylıklarının artırılması ve tarım sektörüne daha fazla destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

