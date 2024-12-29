Asgari ücret fırsatçılarına rekor ceza!

Ticaret Bakanlığı, asgari ücret zammının açıklanmasından sonra fahiş fiyat uygulayan işletmelere 3 gün içerisinde 10 milyon TL idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; asgari ücret zammının vatandaşlara yansımaması ve herhangi bir menfaat ihlaline izin verilmemesi amacıyla 81 ilde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerinin aralıksız bir şekilde devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda, asgari ücret zammı açıklandıktan sonra 4 bin 378 markette 397 bin 198 ürünün denetlendiği belirtilerek, "25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 81 ilimizde toplamda 4 bin 378 market denetlenmiş olup, 397 bin 198 denetlenen üründen 5 bin 125 tanesinde ihlal tespit edilmiştir. İhlal tespit edilen ürün kapsamında işletmelere toplamda 10 milyon 19 bin 801 TL idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık 2024 tarihinden itibarıyla 3 günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 market ile İstanbul olurken, ikinci sırada 325 market ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 322 market denetimi ile Ankara ilimiz yer almıştır" denildi.

EN ÇOK CEZA KESİLEN YER İSTANBUL...

Denetlenen ürün bakımından ilk sırada 100 bin 600 ürün ile Ankara'nın yer aldığı kaydedilerek, "Ankara'yı 75 bin 125 ürün ile Antalya takip etmiş, üçüncü sırada ise 54 bin 881 ürün denetimi ile İstanbul ilimiz yer almıştır. En çok ihlal ise 2 bin 123 ihlal ile İstanbul ve ardından 1377 ihlal ile Ankara ve 506 ihlal ile Elazığ olarak tespit edilmiştir. Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4 milyon 670 bin 600 TL ile İstanbul olurken, ikinci sırada 3 milyon 29 bin 400 TL ile Ankara, üçüncü sırada ise 211 bin 200 TL ile Bursa ilimiz yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

'2 BİN 668 FİRMA HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI'

Öte yandan, denetimler kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığı ve bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik 3 aylık faturalar talep edildiği vurgulanarak, şöyle denildi:

"Yapılacak incelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veriler tespit edilen firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek olup, söz konusu Kurul tarafından bu firmalara 2024 yılı için 100 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar, 2025 yılı için de 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye kadar ceza uygulanabilecektir. Hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle idari işlem başlatılan marketlerin 603 tanesi İstanbul, 322 tanesi Ankara ve 99 tanesi de İzmir ilimizde bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak, işletmelerin haksız fiyat artışları ve haksız fiiller uygulayarak haksız kazanç sağlanmasının engellemesi amacıyla merkez ve taşra teşkilatı olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edilecektir."