Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için çalışmalarına başlayan komisyon bugün ikinci defa toplanıyor. Hükümet ve işveren kesimlerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında işçileri temsil eden Türk-İş yer almıyor.

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Vedat Işıkhan, "İkinci toplantıda bir rakam konuşulur mu?" sorusuna, "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonda değerlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Buna göre; Asgari ücret zammı 2. toplantısında bir rakam konuşulması beklenmiyor. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK tarafından hazırlanan ekonomik veri ve raporlar ele alınacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki görüşmelere, komisyonun yapısına itiraz eden TÜRK-İŞ’in katılması beklenmiyor. TÜRK-İŞ, aynı gerekçeyle 12 Aralık’taki ilk toplantıya da katılmamıştı.

Bakan Işıkhan, toplantıdan dakikalar önce Türk-İş'e giderek Başkan Ergün Atalay ile görüştü. Atalay, Bakan Işıkhan'a komisyonda yer almayacaklarını tekrar söyledi.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.