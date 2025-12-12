2026 yılı asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında saat 14.00'te başlayan toplantı yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlık etti.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ temsilcilerinin yer almadığı toplantıya, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.
İKİNCİ TOPLANTI TARİHİ BELLİ OLDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında yapacağı ikinci toplantısının tarihi belli oldu.
Komisyon ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te yapacak.