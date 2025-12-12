Asgari ücret için kritik süreç başlıyor. 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantı bugün yapılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak toplantıda hükümet ve işveren kesimi yer alacak ancak işçi tarafı görüşmelere katılmayacak.

Mevcutta komisyon yapısında bir değişiklik yapılmadığından TÜRK-İŞ'in asgari ücret maratonunda yer alması beklenmiyor. İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ heyetinin toplantıya katılması beklenmezken, taleplerini içeren bir yazının bugün Bakanlığa sunulacağı öğrenildi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay son olarak komisyona katılıp katılmama kararlarına ilişkin soruya "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" yanıtını vermişti.

Komisyon yapısı mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı ile ilgili ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacaklarını söyledi.

Komisyona katılmama kararı alan TÜRK-İş’in Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ağar'ın mektup sunmak üzere bakanlığa geldi.

Ağar’ın görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün ilk toplantı günü. Geçmişte olduğu gibi bugün de toplantıya davet edildik. Komisyonda bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı belirtmiştik.

TÜRK-İŞ 1974 yılından bu yana işçileri temsil etmektedir. Ancak komisyonun yapısı işçileri dikkate almadan hükümet ve işveren temsilcilerinin oylarıyla alınmaktadır.

Türk-iş 24 Aralık 2024 tarihinde aldığı kararla komisyon çalışmalarına katılmayacağını paylaştı.

Elektrik, doğal gaz ve suya yapılan zamlar bu baskıyı artırmaktadır. İşçi ve ailesi başta zorunlu tüketim olmak üzere asgari ücret ailesi ardı ardına gelen fiyatlarla mücadele etmek zorunda kalmıştır.

İşçinin alım gücü zorlanmaktadır.

Bu ekonomik tablo Yıllarca prim ödeyen emeklileri de zor duruma sokmuştur. Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasıla yükselmektedir ancak emekli, ve çalışanlara toplumun geniş kesimlerine yansımamaktadır.

Uçurum zengin ile fakir arasındaki uçurum giderek artmaktadır. Bir kesim temel ihtiyaçlarını karşılama da zorlanmaktadır.

Art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile kayıplar eksiksiz bir biçimde karşılanmalıdır. Ekonomik büyümenin oluşturduğu Refahın işçiye yansıması için ilave yapılması zorunludur.

Bazı işveren çevrelerinin Asgari ücretin bir geçim ücreti olmadığı yaptıkları açıklamalar bilinmektedir. Önceki dönemde bu söylemin komisyon tarafından benimsenmesi ülkemizde ortalama ücret haline dönmüştür. Bu durum ücret skalasının daralmasına yol açmaktadır.

Mevcut eğilim sürdüğü takdirde çalışma barışının bozulmasıyla birlikte nitelikli iş gücünün de asgari ücrete sıkışma durumu ortaya çıkacaktır. Asgari ücret artarsa enflasyon da artar söylemleri doğrun değildir.”

TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını gerçekleştirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sahipliğinde toplandı.

Görüşme kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bakanlık temsilcileriyle bakanlıkta bir araya geldi.

2025 YILI ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2026 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN TAHMİNLER

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı bankalar asgari ücrete ilişkin tahminlerini paylaştı.

Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 25 artırılacağını tahmin ettiğini açıkladı.

HSBC ise 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete yüzde 20 civarında artış yapılabileceğeni kaydetti.

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise 2025’teki satın alma gücü kaybı ve OVP’deki enflasyon tahmini dikkate alındığında yeni asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğini söyledi.

Genel görüşe göre asgari ücrete yüzde 20 ile yüzde 40 aralığında zam gelmesi bekleniyor.