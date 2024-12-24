Asgari ücret kararı sonrası Erdoğan'dan ilk açıklama

Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısını bugün akşam saatlerinde yaptı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını bildirdi. Işıkhan, "İşveren desteğini 700 liradan bin liraya çıkardık" dedi.

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yüzde 30 zammı duyurdu ve "2025 yılında asgari ücreti, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.