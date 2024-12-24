Asgari ücret komisyonu toplantısı başladı. Asgari ücret her an açıklanabilir

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki 4’üncü toplantısı bu akşam gerçekleşecek.

Yaklaşık 10 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç sürmeye devam ederken, artık tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantı sonrasında yapacağı açıklamaya çevrildi.

TÜRK-İŞ ZAM TALEBİ: 29.583 TL

Öte yandan geçtiğimiz gün 3. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nda işveren tarafından beklenen rakam gelmeyince TÜRK-İŞ kamuoyu açıklaması yapma kararı aldı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretli işçiler olarak önerilerinin yüzde 45 enflasyon üzerinden refah payı eklenerek yüzde 20 refah payı ile 29.583 TL olduğunu açıklamıştı.

ZAM SENARYOLARI

Yüzde 25 artış: 21.250 TL

Yüzde 30 artış: 22.100 TL

Yüzde 40 artış: 23.800 TL

Yüzde 50 artış: 25.500 TL