Asgari ücret ne kadar olacak? Deniz Zeyrek kulislerde konuşulan net rakamı açıkladı

Yüksek enflasyon vatandaşın hayatını çileye çevirdi. Hayat koşulları zorlaşan milyonlarca asgari ücretli, 2025'te açıklanacak yeni asgari ücret zammını bekliyor.

Sözcü TV'ye katılan Gazeteci Deniz Zeyrek asgari ücret için kulislerde konuşulan rakamı açıkladı.

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Gazeteci Zeyrek, 2025'te asgari ücretin tahmini 22 bin 500 TL olacağını öne sürdü.

Zeyrek'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Daha doğrusu bunun konuşulduğunu biliyorum. 1 Ocak 2024 itibarıyla 17 bin 2 liralık asgari ücretin alım gücünün 1 Ocak 2025’te tekrar 17 bin 2 TL olması için 25 bin TL’ye çıkarılması lazım. 25 bin liraya çıkarsak zaten alım gücünden kaynaklı eşitlemiş oluruz.

Bu bir artırım değil, aradaki alım gücünü farkını yeniden işçiye vermek. Bu bir zam olmayacağı için enflasyonu tetiklemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Bunu Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanı da yardımcıları hepimizden iyi biliyor.

Ama maalesef ortada bir seçim falan olmadığı için halkımızın en büyük dezavantajı şu anda bu zaten. Bir seçim olsaydı durum değişirdi. 30 bin TL de yaparlardı 32 bin TL de. Benim edindiğim bilgi 22 bin - 22 bin 500 lira civarında bir asgari ücret olacak.