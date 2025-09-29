Asgari ücret ne kadar olacak? Dev banka oran vererek açıkladı

Türkiye'de artan enflasyon ve ekonomik kriz, vatandaşları derinden etkilerken, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam ise merakla bekleniyor.

Dünyaca ünlü yatırım bankası JPMorgan, geçen hafta yayınladığı raporda Türkiye'de asgari ücrete %20'lik bir artış beklediğini açıkladı. Eğer bu beklenti gerçekleşirse, yapılacak zam enflasyonun altında kalacak.

"2026'DA ASGARİ ÜCRETE %20'LİK BİR ZAM VARSAYIYORUZ"

JP Morgan, yaptığı değerlendirmede, "2026'da asgari ücrete %20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise %24,6" ifadelerini kullandı.

JPMorgan'ın bu tahmininin piyasalar tarafından bu kadar ciddiye alınmasının sebepleri arasında ise, Bankanın sık sık Ankara ile temas halinde olması ve Hazine borçlanmalarında aktif rol alması gösteriliyor.