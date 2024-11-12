Asgari ücret ne zaman belli olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman?

Enflasyon ve enflasyon hedefleri doğrultusunda belirlenen asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı sonrasında netleşecek.2025 asgari ücret takvimi, yeni yılda maaşlarında artış yaşayacak çalışanların en çok merak bir konu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son günlerde 2025 asgari ücret zammıyla ilgili soruları yanıtladı. Enflasyon hedeflerine göre asgari ücret artışı ne olacak ve ilk toplantı ne zaman yapılacak?

2025 ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan, 2025 asgari ücret zammıyla ilgili, “Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz bir konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacağız. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık’a kadar netleştirip Resmi Gazete’de yayımlamak zorundayız. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK BÜYÜME ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı bu süreçte önemli bir faktör. Ekonomik büyüme ve sektörel ihtiyaçlar, ücret belirlemesinde kilit rol oynayacak.

Bakan Işıkhan, “Vatandaşlarımızın yaşam standardını nasıl geliştirebiliriz?” sorusunu ele alacaklarını ve ekonominin genel istikrarını bozmadan işçi ve işveren paydaşlarının anlaşabileceği bir ücret düzeyini hedeflediklerini ifade etti.

Ortak bir asgari ücreti görüşerek Ocak ayında uygulamaya geçmeyi planlanıyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Ekonomistler, asgari ücret zammı konusunda farklı görüşlerde. Zammın yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona mı göre belirleneceği tartışılıyor. Bazı ekonomistler, asgari ücret artışının yüzde 30’un üzerinde olabileceğini savunuyor. Özel sektörde ise zam oranının yüzde 20 civarında kalacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon hedeflerine göre yeni asgari ücret şu şekilde hesaplanıyor:

• Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi yüzde 41,5 ise asgari ücret 24 bin lirayı aşacak.

• OVP’deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa asgari ücret 19 bin 975 lira olacak.

• Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44 ise asgari ücret 24 bin 483 lirayı bulacak.

• 2025 üst bandı olan yüzde 21 oranında zam gelirse asgari ücret 20 bin 570 lira olacak.

• Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret 22 bin 102 liraya yükselecek.

• Yüzde 40 zamda ise yeni asgari ücreti 23 bin 803 liraya yükselecek.

• Yüzde 45’lik zam oranında ise 24 bin 650 lira olacak.