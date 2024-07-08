Asgari ücret sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada. İşte gül gibi geçinen ülkeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir programda Türkiye'deki asgari ücretin düşük olmadığını söylemesi milyonlarca kişinin diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin kaç lira olduğunu merak etmesine neden oldu. İşte ülke ülke asgari ücret miktarları...

Şimşek, Haziran 2024 itibariyle asgari ücretin 524 dolar olarak belirlendiğini söylemişti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralamasının da yer aldığı raporunu açıkladı. Eurostat bilgilerine göre en düşük asgari ücretin 360 Euro ile Balkan ülkesi Makedonya'da veriliyor. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor?

Eurostat, Haziran ayında Avrupa ülkelerindeki brüt asgari ücret tutarını tek tek belirledi. Buna göre Avrupa ülkelerinin asgari ücret sıralaması listesinin en son sıralarında Balkan ülkeleri bulunuyor.

En düşük asgari ücretin verildiği Makendonya, 360 Euro ile sonuncu durumda. Makendonya'nın bir üst sırasında 26. sırada 385 Euro ile Arnavutluk bulunuyor. 25. sırada ise 477 Euro ile Bulgaristan var.

24. sırada 532 Euro ile Karadağ, 23. sırada ise, 544 Euro ile yine bir balkan ülkesi Sırbistan yer alıyor.

Türkiye ise 564 Euro ile 22. sırada yer alıyor.

İşte bizden daha yüksek asgari ücret veren ülkeler...

21 - Romanya 663 Euro

20 - Macaristan 697 Euro

19 - Letonya 700 Euro

18 - Slovakya 750 Euro

17 - Çekya 764 Euro

16 - Estonya 820 Euro

15 - Hırvatistan 840 Euro

14 - Yunanistan 910 Euro

13 - Litvanya 924 Euro

12 - Malta 925 Euro

11 - Portekiz 957 Euro

10 - Polonya 978 Euro

9 - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 1000 Euro

8 - Slovenya 1254 Euro

7 - İspanya 1323 Euro

6 - Fransa 1767 Euro

5 - Belçika 1994 Euro

4 - Almanya 2054 Euro

3 - Hollanda 2070 Euro

2 - İrlanda 2146 Euro

1 - Lüksemburg 2571 Euro

22 - Türkiye 564 Euro