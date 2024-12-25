Asgari ücret sonrası Cem Küçük, emeklilere kahreden haberi verdi

Milyonlarca vatandaşın dört gözle beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücrete yüzde 30’luk bir zam uygulanarak 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

"ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU, HER KESİMDEN TEPKİ GÖRDÜ"

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, belirlenen asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulunurken, açıklanacak emekli maaşıyla ilgili de konuştu.

Asgari ücret zammının her kesim tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılandığını belirten Küçük, işverenin istediği miktarda zam yapıldığını, 22 bin 104 TL’nin çok düşük olduğunu söyledi.

Küçük, “ İşçiye ve memura da 6 aylık fark verilecek demektir bu" ifadelerini kullandı.

“BU EMEKLİYE DE BİR ŞEY VERİLMEYECEK ANLAMINA GELİR"

Bu durumun asgari ücretliyi vatandaşı çok zorlayacağını ifade eden Küçük, “Emekli rakamlarını da duyuyoruz. Çok komik kalıyor. Bu durum toplumdan tepki görür. Bu emekliye de bir şey verilmeyecek anlamına gelir" ifadelerini kullandı.