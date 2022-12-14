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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı bitti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 16:50
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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı sona erdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplanan komisyonda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yaptı.

Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

- Asgari ücret net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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