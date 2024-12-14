Asgari ücret tiyatrosu Aralık 2025 sahnesi

2025 yılında asgari ücret ne kadar olsun?

Ana tema bu.

Asgari ücret tiyatrosu 2025 sezonu için rol alan kurumlar şunlar:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Her yıl aynı eser sahneleniyor, aynı kurumların temsilcileri rol alıyor.

Medya aylar önce bu tiyatronun kararını bekliyor.

Muhalefet ise tiyatronun hasılat rakamlarını açıklıyor.

Asgari ücretle çalışan izleyiciler için de heyecan var, nefesleri tutma hâli var.

Perde açılıyor, bir grup insan sahnede rol kesmeye başlıyor.

Öneriler havada uçuşuyor, tartışılıyor.

Yönetmen, özel görevli “silkeleme uzmanı bakan.”

Bu kez görevi asgari ücretlileri silkelemek.

Sahnede herkes rolünü çok güzel oynuyor.

Sonuç; Önümüzdeki toplantıya bakacağız.

1-3-5 sahne sonrası anlaşmazlık çıkınca sahneye Hakem Heyeti çıkıyor.

Kamu çalışanlarından oluşan devlet tiyatrosu sanatçıları rolleri üstleniyor

Onlar da sahnede rollerini oynuyor.

Ve son sözü tek bir kişi söylüyor;

Tiyatronun patronu;

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Tiyatroda emeği geçen sanatçılar birbirlerine sorarlar;

Patron karar verdi, başrolü kaptı o hâlde biz neden sahneye çıktık?

Sadece tiyatronun patronu değil ki?

Türkiye’nin de patronu tek kişi.

Patron ‘Asgari Ücret’ için elde hangi ekonomik verileri ele almalı?

Türk-İş’in Kasım 2024 bilimsel verisi şöyle;

Dört Kişilik Ailenin Aylık Gıda Harcaması Tutarı olan Açlık Sınırı; 20 bin 562 lira

Gıda İle Birlikte Diğer Tüm Temel Harcamalar İçin Haneye Girmesi Gereken Toplam Gelir Tutarı olan Yoksulluk Sınırı; 66 bin 976 lira.

Bekâr Bir Çalışanın Aylık Yaşama Maliyeti; 26 bin 712 lira.

Mutfak Enflasyonu Yıllık Ortalama; Yüzde 67,20.

Asgari Ücret ile Yaşam Maliyeti Arasındaki Fark; 9.700 lira.

TÜİK Kasım 2024’te yıllık enflasyon rakamı; Yüzde 60,45.

Bağımsız ENAG Kasım 2024’te yıllık enflasyon rakamı; Yüzde 86,76.

1 Ocak 2025’te devletin uygulayacağı resmî yeniden değerleme oranı; Yüzde 43,93.

Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 2025 enflasyon hedefi; Yüzde 20.

Şimşek ve sarayın ekonomistleri 2025 enflasyon hedefine uygun asgari ücret artışı öngörüyor.

Ekonomist patron ekonomiyi Şimşek’e devretti.

O halde Şimşek ne önerirse patron da onu uygulayacak.

17 bin lira olan 2024 yılı asgari ücreti yüzde 20 artış ile 20 bin 400 lira olur.

Patron insafa gelir de asgari ücretliyi bu yıl silkelemeyeceğiz diyerek +5 puan daha ekleyip yüzde 25 yaparsa asgari ücret; 21 bin 250 lira olur.

Erdoğan da bakanlar kurulu sonrası millete der ki; Adım Hıdır, elimden gelen budur.