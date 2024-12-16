Asgari ücret toplantısı ne zaman saat kaçta? 2025 asgari ücret zammında gözler orada!

İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmazken, taraflar yaşam koşulları ve beklentilerini dile getirmişti. Bugünkü toplantının ardından yeni asgari ücret rakamının netleşip netleşmeyeceği merak ediliyor.

İKİNCİ ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

2025 yılı asgari ücretini belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.00’te ikinci kez bir araya gelecek. Toplantıda, istatistiksel veriler ve ekonomik göstergeler değerlendirilecek.

İLK TOPLANTIDA NELER YAŞANDI?

Komisyonun 10 Aralık’taki ilk toplantısında herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantının daha çok tarafların niyetlerini ve beklentilerini ortaya koyduğu bir süreç olduğunu ifade etti.

Ağar, "Biz insanların yüzünü güldürecek bir rakam istiyoruz. Öngörülen ve gerçekleşen enflasyon farklarını kabul etmiyoruz. Makul bir teklif sunulursa anlaşmaya varabiliriz" dedi.

BAKAN VEDAT IŞIKHAN’IN AÇIKLAMALARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin hem sosyal adaletin sağlanması hem de ekonomik büyümenin desteklenmesi açısından önemli bir rol oynadığını belirtti. Bakanlık olarak, hem çalışanların hem de işverenlerin dengeli bir çözümden memnun kalması için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

İKİNCİ TOPLANTIDA YENİ ÜCRET NETLEŞİR Mİ?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, ikinci toplantıda net bir rakamın ortaya çıkmasının zor olduğunu ifade etti. Bayram, toplantıda enflasyon oranları, bölgesel geçim endeksleri ve istatistiksel verilerin masaya yatırılacağını, ancak tarafların henüz bir uzlaşıya varmasının beklenmediğini dile getirdi.

2025 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Uzmanlar, 2025 yılı asgari ücretinde belirleyici parametrelerin yıllık enflasyon oranı ve refah payı olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı’nın “Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamasına dikkat çeken Bayram, yıl sonu enflasyonunun %45 civarında beklendiğini ve bu oran üzerinden bir artış yapılacağını öngörüyor. Ayrıca, devletin sigorta prim gelirlerindeki %30’luk artış tahmini de asgari ücretin hesaplanmasında etkili olacak.

Tahminlere göre, 2025 yılı için asgari ücrette %30 ila %34 oranında bir artış gerçekleşebilir. Bu da asgari ücretin 22.100 TL ile 22.800 TL arasında bir seviyeye ulaşması anlamına geliyor. Bayram, bu rakamın yaklaşık 23.000 TL civarında şekillenebileceğini tahmin ediyor.

TÜRK-İŞ’İN TAVRI VE KATILIMCI YAKLAŞIM

TÜRK-İŞ, işçi haklarını savunma noktasında daha temkinli bir yaklaşım sergiliyor ve taraflar arasında uzlaşı sağlanmadan herhangi bir rakam açıklamaktan kaçınıyor. Komisyon toplantılarında bir aşçı, bir kuaför, bir karayolu işçisi ve bir gazetecinin yer alması, asgari ücretlilerin durumunu doğrudan aktarabilmeleri açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bugünkü toplantıda yeni ücretin netleşmesi beklenmese de, tarafların pozisyonlarını daha açık bir şekilde ortaya koymaları ve müzakerelerin seyrine ışık tutacak verilerin paylaşılması bekleniyor.