Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10'uncusunu İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışma hayatının geleceğini doğrudan etkileyecek stratejik konuyu ele almak üzere bir araya geldiklerini ifade eden Işıkhan, "Amacımız, yeşil ve dijital dönüşümün işgücü piyasalarına etkilerini, sunduğu fırsatları ve beraberinde getirdiği riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek, işçilerimizi, işverenlerimizi ve tüm paydaşlarımızı bu sürece en güçlü şekilde hazırlamaktır." diye konuştu.

Giderek hız kazanan dönüşümün yalnızca üretim süreçlerini değil, istihdamın yapısını, meslekleri, beceri profillerini ve çalışma biçimlerini de yeniden şekillendirdiğini ifade eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle dönüşüm sürecine uyum sağlamak artık bir tercih değil, ekonomik rekabet gücümüzü korumanın da bir gereğidir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda 12. Kalkınma Planı'mız, iklim değişikliğiyle mücadeleyi, yeşil dönüşümü, dijital altyapının güçlendirilmesini ve beceri uyumun artırılmasını kalkınma hedefleri belirlemiştir. Plan aynı zamanda 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda adil geçiş yaklaşımının vazgeçilmez olduğuna da vurgu yapmaktadır."

Bakanlık olarak kimseyi geride bırakmadan bu dönüşümü adil, dengeli ve kapsayıcı biçimde yönetmeyi tarihi sorumluluk olarak gördüklerini vurgulayan Işıkhan, İzmir'de sahada yürüttükleri "Yeşil ve Dijital Dönüşüm Sürecinde İşçilerin Beceri Uyumlarının Geliştirilmesi Projesi"nin stratejilerinin ilk uygulamalarından birisi olduğunu anlattı.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.