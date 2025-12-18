Asgari ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Komisyon, saat 14.00'teki toplantıda temel ekonomik göstergeler masaya gelecek.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, Komisyon görüşmelerine katılmayacaklarını yineledi.

Komisyonun toplanmasına kısa bir süre kala Çalışma ve ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Türk-İş Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Başkan Ergün Atalay ile görüştü.

Türk-İş Başkanı Atalay görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Katılmama gerekçemizi daha önce anlattı. Aynı yerde olduğumuzu Bakan Işıkhan’a ilettik” dedi. Bakan Işıkhan ise ortak noktada anlaşacaklarına inandığını belirterek “Toplantıya katılmama kararlarını yinelediler” ifadelerini kullandı.