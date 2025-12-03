Ekonomik kriz ve yüksek enflasyon, geçen sene yapılan asgari ücret miktarını bir hayli eritti. Vatandaşın alım gücü düşerken, gözler 2026 yılında belirlenecek olan asgari ücrete çevrildi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı için belirleyeceği asgari ücret miktarı için ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirecek.

Toplantı, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti miktarını her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyon, işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşuyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya davet ediliyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kere toplantı gerçekleştiriliyor.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden biri başkanlık ediyor. Komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla asgari ücret miktarında karar veriyor.

Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Asgari Ücret tespit komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak.