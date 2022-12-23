﻿Asgari ücret ve Çin modeli!

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Türkiye'nin dünyanın önde gelen üretim ve tedarik merkezlerinden biri olmaya hazırlandığını yazdı.

Anadolu Ajansı muhabiri Cüneyt Karadağ'ın Die Welt gazetesinden tercüme ettiği makalede Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'de yaşanan sıkıntıların ardından birçok şirketin üretimlerini Avrupa'ya taşımak istediği belirtilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda cazip fırsatlar sunduğu vurgulanıyor.

Makalede Erdoğan'ın açıkladığı gibi Türkiye'nin, "dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri" olmaya hazırlandığı ve bunun için koşulların da iyi olduğu kaydediliyor.

Makalede DP World Yarımca'nın CEO'su Kris Adams'ın, Marmara Denizi'ndeki konteyner terminalinde büyük fırsatlar gördüğü ifade ediliyor, Alman firması Tesa'nın sözcüsünün "İstanbul satış ekiplerimizin genel merkez olacak." dediği aktarılıyor ve İtalyan moda üreticisi Benetton'un da Asya'daki üretimini yarıya indireceği ve Sırbistan, Hırvatistan, Türkiye, Tunus ve Mısır'daki kapasitelerini artıracağı belirtiliyor.

Türkiye'nin Rusya politikasına da dikkat çekilerek Türkiye'nin AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarına katılmamasının Avrupalı şirketleri endişelendiren bir konu olduğu kaydediliyor.

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Türkiye, Erdoğan'ın açıkladığı gibi "dünyanın önde gelen üretim merkezlerinden biri" olacaksa, Çin gibi üretim maliyetlerini düşürmek zorundaydı! Üretim maliyeti denilince ülkeyi yönetenlerin ve işverenlerin aklına ham madde ve enerji fiyatlarından önce işçi ücretleri geliyor... Bu sebeple, 2016 yılında 442.5 Dolar olan asgari ücret, 2022 sonunda 294.5 Dolar seviyesine düşürülmüştü. 2023 yılı için açıklanan asgari ücret ise 455.2 Dolardır...

Asgari ücret görüşmelerinde işveren tarafı, "500 doların altında olsun" diye ısrar etmiştir. İşçi tarafının önerdiği 9 bin lira bile 500 dolardan az... Türk-İş, komisyonun karar toplantısına katılmadı ama 2023 yılı için asgari ücret, bizzat Tayyip Erdoğan tarafından 455.2 dolar olarak açıklandı. Gerçek enflasyon oranı, ENAG'a göre yüzde 170'tir. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "enflasyonun boynunu kırdık" diyor ama yüzde 184'ten yüzde 170'e düşmüş olan enflasyon bütün ağırlığıyla kendisini hissettiriyor. TÜİK bile yüzde 84.4 diyor ki bu da çok büyük bir enflasyon oranı...

Enflasyon yüzde 84.4 oranında devam ederse, 8.506 liranın Dolar karşılığı, yıl sonunda kaç dolar eder?

Enflasyonu sıfıra indirirseniz asgari ücret ancak o zaman 455.2 Dolar seviyesine kalır! Türkiye'de 10 milyon çalışan asgari ücret alırken, emeklilerin çoğunluğu da 200-300 dolara mahkûm edilmiştir...

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Üretim maliyeti, ham madde ve enerji fiyatı olarak düşürülemiyor, bu sebeple enflasyon politikası uygulanarak işçi ücretleri düşürülüyor. Bunu da zaten Nebati açıklamış ve "Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL'ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyor. Çarklar dönüyor" demiştir.

Türkiye, Çin'in yerine üretim merkezlerinden biri olacaksa iktidarın asgari ücreti uzun süre 455.2 dolar seviyesinde tutması mümkün değildir. Bir seçim müdahalesi yapılmazsa, asgari ücretin 6 ay sonra kaç dolara ineceğini hep birlikte görürüz. Uygulanan politikanın ne sonuç vereceği bellidir.