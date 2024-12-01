Asgari ücret ve emekli zammına ek destek ayarı... İktidar ortağından hükümete sürpriz teklif!

Milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin gözü kulağı yıl sonu maaşlarına yapılacak zamma odaklandı. Ancak, konuşulan rakamlar ne emekliyi ne de asgari ücretliyi memnun ediyor. İktidar ortağı MHP’den ise flaş talep geldi. Türkiye gazetesinin haberine göre; MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, emeklilere yapılacak zamların dışında ilave refah payı verilmesini istediklerini belirtirken, asgari ücret içinde barınma desteği istediklerini söyledi.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ MUTLU DEĞİL

Yıl sonuna sayılı günler kaldı. Her yıl olduğu gibi aralık ayındaki asgari ücret görüşmeleriyle milyonlarca çalışanın alacağı zam belirleniyor. Emekli için son 6 aylık enflasyon verisine göre bir artış yapılacak. Açlık sınırının 22 bin TL seviyelerine geldiği ortamda ne emekli ne asgari ücretli geçinebiliyor. Bu noktada yapılacak zamma gözler çevriliyor. Ancak konuşulan rakamlar, kimseyi memnun etmiyor.

MHP’DEN ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ TEKLİFİ

Emekli ve asgari ücretlinin tepkisine MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, iktidara teklifte bulundu. Kalaycı, emeklilere yapılacak zamların dışında ilave refah payı verilmesini istediklerini açıkladı. Ayrıca Kalaycı, MHP olarak 2025 yılına dair asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartlarının göz önünde bulundurulması, net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesi görüşünde olduklarını söyledi. Kalaycı, “Yine burada da SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize yapılacak bu artışa ilave olarak 2025 yılında ilave refah payı verilmesi görüşündeyiz.” dedi.