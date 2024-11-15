Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte pazarlık masasındaki rakamlar

Gözler Aralık ayında çalışmalarına başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrilirken pazarlık masasında 4 farklı asgari ücret rakamı bulunuyor. Muhalefet partilerinin yeni asgari ücret için talep ettiği rakamlar ise 28 bin lirayla 35 bin TL arasında değişiyor. Asgari ücret zammına ilişkin tüm açıklama ve gelişmeler haberimizde...

BAKAN IŞIKHAN: TUTARDA ANLAŞILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan son açıklamasında "2025'te belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık olacağı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma ve onlar için kalıcı refah sağlama prensibimizi, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." demişti.

MUHALEFET PARTİLERDEN GELEN EN YÜKSEK TALEP 35 BİN LİRA

Muhalefet partilerinin asgari ücret zammı için talepleri ise 28 bin lira ile 35 bin lira arasında değişiyor. Asgari ücret zammı için CHP, 30 bin lira, İYİ Parti, 28 bin lira, Yeniden Refah Partisi, 35 bin lira, Gelecek Partisi, 33 bin 337 lira, DEM Parti ise 35 bin lira talep etti.

ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Ekim'de 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 20 bin 432 TL, yoksulluk sınırı 66 bin 553 TL, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 527 TL olarak hesaplandı. 17 bin 2 liralık net asgari ücret şu an açlık sınırının altında inmiş durumda.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son dönemde iktidar kanadının öne attığı yüzde 25'lik zammın gerçekleşmesi durumunda 2025 asgari ücreti 21 bin 250 lira olacak.

Orta Vadeli Program'da belirlenen yüzde 41,5'lik zam yapılması halinde ise asgari ücret 24 bin 57 liraya yükselecek.

OVP ENFLASYON HEDEFİ DOĞRULTUSUNDA ZAM YAPIYIRSA 20 BİN LİRANIN ALTINDA KALACAK

OVP'deki 2025 YILI enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 baz alınırsa asgari ücret ancak 19 bin 975 lira çıkarılacak. Bu durumda asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki makas açılacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük yıl sonu enflasyon beklentisi oranında asgari ücret zammı yapılırsa asgari ücret 24 bin 483 liraya çıkacak.