Ekonomik kriz nedeniyle milyonlarca vatandaş derin bir geçim derdi ile mücadele ederken gözler 2026 yılı için yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Gelen kulis bilgilerine göre asgari ücretin açlık sınırının bile altında kalmasından endişe ediliyor. Son bilgilere göre, asgari ücretin 26 bin lira ile 33 bin lira aralığında olması bekleniyor.

Asgari ücretin belirlenmesi için kurulan komisyonun ikinci toplantısı öncesinde gelen bir veri vatandaşların geçim derdinin ne kadar ciddi boyutlarda olduğunu gözler önüne serdi.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Ekim 2025 dönemine ait Açlık ve Yoksulluk Sınırı Raporu'nu yayımladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) harcama grupları esas alınarak yapılan hesaplamalar, ülkedeki geçim zorluğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Rapora göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için aylık yapması gereken minimum harcama tutarı olan açlık sınırı, Ekim 2025 itibarıyla 26 bin 925 TL olarak belirlendi. Aynı ailenin gıda ile birlikte barınma, ulaşım, eğitim, sağlık gibi tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için gereken toplam harcama tutarı olan yoksulluk sınırı ise 93 bin 135 TL’ye yükseldi.

BİREYSEL HARCAMA TUTARLARI

BirGün'ün haberine göre rapor, bireylerin yaş ve cinsiyetlerine göre sağlıklı beslenme maliyetlerini de detaylandırdı. Aylık minimum gıda harcamaları şöyle hesaplandı:

Yetişkin Erkek: 7 bin 528 TL

Yetişkin Kadın: 7 bin 147 TL

15-18 Yaş Arası Genç: 7 bin 518 TL

4-6 Yaş Arası Çocuk: 4 bin 733 TL

TEK BAŞINA YAŞAYANLARIN SINIRI 43 BİN TL’Yİ GEÇTİ

Tek başına yaşayan bir bireyin sadece sağlıklı beslenme giderlerini değil, aynı zamanda barınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel yaşam maliyetlerini de karşılaması için gereken toplam harcama tutarı (yaşamını idame ettirme sınırı) ise en az 43 bin 292 TL olarak tespit edildi.

GÜNLÜK EN PAHALI KALEM MEYVE-SEBZE

Raporda, Kasım 2025 dönemi için günlük harcamalarda en yüksek maliyetli gıda grupları da belirlendi:

Meyve ve Sebze: Günlük 263 TL

Süt ve Süt Ürünleri: Günlük 236 TL

Et, Tavuk ve Balık: Günlük 175 TL

Ekmek: Günlük 80 TL

Ayrıca katı/sıvı yağlar için günlük 49 TL, yumurta için 17 TL ve şeker/bal/reçel/pekmez gibi ürünler için ise günlük 23 TL harcama yapılması gerektiği hesaplandı.