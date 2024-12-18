Asgari ücret zammında kimse bunu beklemiyordu! ‘Hayırlı uğurlu olsun’ diyerek açıkladı…

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Asgari ücret zammında kimse bunu beklemiyordu! ‘Hayırlı uğurlu olsun’ diyerek açıkladı…

Yazar Mevlüt Tezel, Şimşek’in “Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" söylemine ilişkin Erdoğan'ın çıkarabileceği rakamı açıkladı.

Pek çok çalışan, şimdiden yıl sonu maaşlarına gelecek zammı merak etmeye başladı. Zammı belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün 2. toplantısını gerçekleştirmişti. Toplantıda bir rakam çıkmamıştı. Bakan Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz günlerde “Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" söylemi vatandaşları ümitlendirdi. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, ise Şimşek’in açıklamalarına değinerek, “asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor. Bu da net 24 bin 653 lira olacağı anlamına gelir. Erdoğan da bu rakamı 25 bin TL'ye çıkarabilir!” dedi.

VATANDAŞ UMUTLU DEĞİL!

Açlık sınırının 22 bin TL’ye dayandığı bugünlerde 17 bin 2 TL maaş ile geçinmeye çalışan vatandaşlar dertli. Pek çok çalışan ise yıl sonu gelecek maaş zammını merak etse de umutlu olmadıklarını da dile getiriyor.

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GÖZLER 3. TOPLANTIDA

Her yıl olduğu gibi Asgari ücreti belirleyecek olan komisyon toplantısı ikinci görüşmesini dün gerçekleştirdi. Toplantıda bir rakam çıkmamıştı. Yarın üçüncü toplantı yapılacak. Asgari ücret zammında bu toplantıda ilk kez rakamların konuşulacağı belirtiliyor. Bakan Işıkhan ise haftaya sonuçlandıracaklarını belirtti.

ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON UMUDU

Bakan Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Birçok alanda enflasyonda hissedilebilir yavaşlama başladı. Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek" demişti.

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TEZEL: ERDOĞAN DA BU RAKAMI 25 BİN TL'YE ÇIKARABİLİR!

Şimşek’in bu söylemleri birçok vatandaşı umutlandırmıştı. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bugünkü ’25 bin TL, hayırlı uğurlu olsun’ yazı dizisinde asgari ücret için rakam verdi. Tezel, “Aralık enflasyonu yüzde 2 çıkarsa, yılsonu enflasyonu yüzde 45.70, yüzde 2.5 olursa yüzde 46.40 ve yüzde 3 çıkarsa yüzde 47.20 olacak. Asgari ücretlinin 2024 yılını tek zamla geçirdiğini de unutmayalım.
Böylece Şimşek'in belirttiği gibi asgari ücretlinin enflasyonun altında ezilmemesi için yapılacak en düşük zammın yüzde 45 olması gerekiyor. Bu da net 17 bin 2 lira olan asgari ücretin 2025 yılında 24 bin 653 lira olacağı anlamına gelir. Son toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu rakamı 25 bin TL'ye çıkarabilir!” ifadelerini kullandı.

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