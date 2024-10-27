Asgari ücret zammında masadaki en güçlü 2 rakam: AKP ile ekonomi yönetiminin toplantısından sızdı

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu bir araya gelerek zam için görüşmelere başlayacak.

Sendika ve hükümet yetkililerin katılacağı toplantıdan çıkan sonuç 2025 Asgari ücret rakamını belirleyecek. 2024 yılında asgari ücrete önceki 2 yılda yapılan ara zam yapılmadı. Enflasyon ile beraber maaşlar mum gibi erirken vatandaşlar 2025 yılında enflasyona ezilmeyecek bir zam talebinde bulundu.

MASAFAKİ ZAM ORANI EN FAZLA YÜZDE 30

Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret zammına ilişkin tahminler havada uçuştu. Yapılan tahminler arasında ise en güçlü 2 rakam belli oldu. Asgari ücret zammında yüzde 28-30'luk bir artış hükümetin gündeminde yer alıyor.

Asgari ücret zammı için ekonomi yönetimi yüzde 25, AK Parti yönetimi ise 28-30 artış öngörüyor. En düşük emekli maaşındaki artış da enflasyona göre şekillenecek.

AK Parti kanadı asgari ücret için yüzde 28-30 aralığı değerlendirmede bulunurken konuyla ilgili AK Parti kaynakları, "İşçiyi ve işvereni mağdur etmeyecek, enflasyon artışını da dikkate alan bir artış olacak. Biz bu güne kadar işçi ve emekli mağdur edip enflasyona ezdirmedik. Bu da dikkate alınacaktır. Verilecek oran işten çıkarmalara da neden olmamalıdır" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI'NDAN ZAM TAHMİNİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, asgari ücret zammına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Fatih Karahan, asgari ücrete yüzde 25 civarı artışın 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını belirtmişti.

Asgari ücrete Merkez Bankası’nın sinyalini verdiği enflasyon oranında bir zam yapılırsa bu oranın yüzde 25 olması bekleniyor. Bu oran uygulanması halinde asgari ücret 17 bin 2 TL’den 22 bin TL’ye yükselecek.