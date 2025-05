Asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücret ara zam hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

AKP Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan, Bunları konuşmak için bence çok erken" dedi.

Işıkhan ayrıca enflasyondaki son duruma rağmen Temmuz ayında bir zam olabileceğini belirterek "Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak bir aksilik olursa Temmuz’da ara zam gündeme gelebilir" dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık 2024'te yaptığı toplantıda, 2025 yılı itibarıyla asgari ücret yüzde 30'luk bir zamla net 22.104,67 TL olarak belirlenmişti. Temmuz ayında asgari ücrette bir artış olup olmayacağı, enflasyon ve ekonomik duruma göre şekillenecek.

EMEKLİLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Bakan Işıkhan "Emeklilere dönük bir çalışmanız var mı?" sorusuyla ilgili ise "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an için toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an için emeklilerle ilgili bir çalışmamız söz konusu değil. Kadınların emekliliklerine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak o da inşallah Haziran-Temmuz aylarında teknik altyapısını hazırladıktan sonra da ekonomi koordinasyon kuruluna getireceğiz. İçeriği daha netleştirmedik çünkü yeni bir analiz yapmamız gerekiyor. En kadınların emeklilik haklarının sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var. engelli olup olmadığı geçirilen hizmet süresi onların hepsine bakacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi zaten" ifadelerini kullandı.