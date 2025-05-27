Asgari ücrete ara zam olacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Takvim
Asgari ücrete ara zam olacak mı?

2025 yılının temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamları netleşecek. Bu kapsamda asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Mayıs ayının sonlarına gelinmesi ile birlikte vatandaşların bu merakı arama motorlarına da yansıyor. Arama motorlarında en çok öne çıkan sorulardan biri ''asgari ücret ne kadar olacak?'' ya da ''asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?'' soruları oluyor peki asgari ücret için ara zam söz konusu mu detaylar haberimizde…

2022 ve 2023 yıllarında temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapıldı. Ancak 2024’te böyle bir artış söz konusu olmadı bu kapsamda vatandaşlar bu yıl asgari ücrete zam olup olmayacağı konusunu yakından takip ediyor. Değişen ekonomik dengeler ve artan hayat pahalılığı vatandaşların hayata adapte olmasını da zorlaştırıyor.


Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları devam ederken Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat İşıkhan konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.

Takvimde yer alan habere göre; Bakan Işıkhan konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Kamu sözleşmelerine yoğunlaştık, asgari ücrete ara zammı konuşmak için çok erken." ifadesine yer verdi.

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