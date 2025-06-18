Asgari ücrete ara zam şart!

Fatih Karaman / Tokat - Yeniçağ

Başkan Er, kiraların hızla yükseldiği bölgelerde asgari ücretlinin aldığı maaşın büyük bir bölümünün yalnızca kiraya gittiğini vurguladı. Er, “Bugün birçok vatandaşımız asgari ücretin neredeyse yarısını kiraya veriyor. Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım, mutfak masrafı gibi temel ihtiyaçlar da eklendiğinde, insanların cebinde yaşamaya yetecek para kalmıyor. Bu tablo sürdürülebilir değil,” dedi.

Ayrıca temel gıda ürünleri, ulaşım, okul ve sağlık giderlerinde yaşanan artışların da hane bütçesini ciddi şekilde sarstığını belirten Er, “Zamlar yağmur gibi yağıyor. Süt, ekmek, et, sebze, meyve gibi temel gıda ürünleri her geçen hafta zamlanıyor. Faturalar ise vatandaşın boğazına kadar gelmiş durumda. İnsanlar artık geçinemiyor, çocuklarına bir gelecek sunamıyor” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin de aynı şekilde büyük bir geçim savaşı verdiğini dile getiren Er, “Yıllarca çalışıp emek veren insanlarımız, bugün temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. En düşük emekli maaşıyla bir ay geçinmek mucize değil, imkânsız. Bu insanlar markete bile girmeye çekinir hâle geldi” dedi.

Erkan Er, hükümete çağrısını şu sözlerle yineledi: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu beklemeden toplanmalı, ücretler yeniden güncellenmelidir. Emekliye de insanca yaşanabilecek bir maaş verilmelidir. Bu artık bir sosyal zorunluluktur. Vatandaşın sabrı tükenmiş durumda. Geçim derdi siyasetin üstünde bir meseledir.”