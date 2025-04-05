Asgari ücrete çift zam sinyali! Erdoğan 'değerlendiririz' demişti. Alım gücü 3 ayda 2 bin 215 lira düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının Mart dönemine ait enflasyon verilerini duyurdu. TÜİK’e göre mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 38,10 olarak açıklandı.

Duyurulan verilerle beraber, milyonlarca çalışanın ve emeklinin maaşı enflasyon karşısında ciddi oranda erirken, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki beklenti yeniden konuşulmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRET ERİDİ

2025 yılı başında net 22 bin 104 lira olarak belirlenen asgari ücret, mart ayı enflasyon verilerine göre yaklaşık 2 bin 215 lira değer kaybetti. Asgari ücretin alım gücü, mart sonu itibarıyla 19 bin 889 liraya düştü.

SGK Uzmanı İsmail Sevinç, katıldığı bir televizyon programında “Temmuza gelindiğinde ciddi anlamda erime olacak ama bunu telafi edecek politika ufukta görünmüyor. Gıda fiyatlarındaki artış da çok belirgin” diyerek ara zam ihtiyacının kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiği bir açıklamada, “Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız” ifadelerini kullanırken, temmuz ayında ara zam yapılabileceğinin sinyalini vermişti.

Özellikle yılın ilk çeyreğinde gıda ve kiralarda yaşanan yüksek artışlar sebebiyle geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, gözlerini yeniden hükümete ve temmuz ayında yapılabilecek bir ara zamma çevirmiş durumda.