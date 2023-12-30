Asgari ücrete gelen zammın ardından gündelikçilerin sigorta primleri belli oldu

Ayda on gün ve üzerinde ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar, brüt ücret üzerinden prim öderler. Asgari ücretle çalışan bir işçiyi ev hizmetlerinde 10 gün çalıştıranlar şu an bin 676.81 TL, 30 gün çalıştıranlar ise 5 bin 30.43 TL prim ödüyorlar.

Habertürk’te yer alan habere göre, 2024 yılında ise bu işçileri ayda 10 gün çalıştıranlar 2 bin 500.31 TL, 30 gün çalıştıranlar da 7 bin 500.94 TL prim ödeyecekler. Primini düzenli yatıranlar, aylık bildirimlerini zamanında yapanlar 5 puanlık prim indiriminden yararlanabiliyor. Bu durumda gelecek yıl 10 gün çalıştıranlar 2 bin 166.94 TL, 30 gün çalıştıranlar 6 bin 500.81 TL prim ödeyecekler.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN EMEKLİ İŞÇİNİN PRİMİ

Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişi emekli ise sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödenmesi gerekiyor. Emekli işçiyi 2023’ün ikinci yarısında on gün çalıştıranlar bin 430.88 TL, 30 gün çalıştıranlar ise 4 bin 292.64 TL prim ödüyorlar. Gelecek yıl ise on gün çalıştıranlar 2 bin 133.60 TL, 30 gün çalıştıranlar da 6 bin 400.80 TL prim ödeyecekler.

10 GÜNDEN AZ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİNİN PRİMİ

Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle işçi çalıştıranlar iş kazası ve meslek hastalığı için prim öderler. Böylece hem olası bir iş kazası riskine karşı işçiyi güvence altına alırlar, hem de sigortasız işçi çalıştırma suçlamasından kurtulurlar.

2023 yılının ikinci yarısında ayda on günden az süreyle ev hizmetlerinde çalıştırılan işçiler için günlük 8.4 TL olan prim tutarı, gelecek yıl 13.34 TL’ye yükselecek.

ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN VERGİ ÖDENMİYOR

Asgari ücrete kadar olan ücretlerden gelir vergisi ve damga vergisi alınmadığı için ev hizmetlerinde asgari ücretle çalıştırılan işçiler için ayrıca vergi ödenmiyor. Ancak, asgari ücretin üzerine 100 lira bile fazla ödeme yapılsa vergisinin ödenmesi gerekiyor.

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞVERENİ SADECE GERÇEK KİŞİ OLABİLİR

Kanuna göre, ev hizmetlerinde çalışanların işvereninin gerçek kişi olması gerekir. Şirket üzerinden ev hizmetlerinde işçi çalıştırılamaz.

Ev hizmetlerinde işçi çalıştıranlar “kolay işverenlik” hükümlerinden yararlanırlar. Ayda on günden fazla işçi çalıştıranların e-Devlet’ten giriş yapıp kolay işverenlik bölümünü seçerek “Ev hizmetlerinde on günden fazla çalıştırılacaklara ilişkin form” doldurmalılar. İşçi ve işverence imzalanan form, en yakın sosyal güvenlik merkezine verilir. Formda işçinin işe başlama tarihi, evde ne iş yapacağı, ayda kaç gün çalışacağı, ücret tutarının ne olacağına ilişkin bilgiler yer alır.

Kolay işverenlik uygulaması işverenlere önemli avantajlar sağlıyor. Her ay prim hizmet belgesi düzenlemekten ve bu belge için damga vergisi ödemekten kurtulurlar.