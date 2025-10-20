Asgari ücrete sadaka gibi zam. Asgari ücrete sadaka gibi zam. Geçen seneki artışı nokta atışıyla bildi. Çalışanlar isyan etti

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Aralık'ta başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025'teki yüzde 30'luk zammı nokta atışı tahmin eden raporuyla yeniden gündemde.
Banka, 2026 için enflasyon hedeflerini baz alarak yüzde 20-25 aralığında artış öngörüyor. Mevcut net 22 bin 104 liradan hesaplanan senaryolara göre, yüzde 20 zamla ücret 26 bin 524 liraya, yüzde 25'le ise 27 bin 630 liraya ulaşacak. Ancak bu rakamlar, JP Morgan'ın benzer yüzde 20 tahminiyle örtüşse de, çalışan kesimde büyük hayal kırıklığı yarattı.
"Yılbaşında iktidar aklınıza ne geliyorsa zam yağdıracak" diyen bir çalışan "Kadın tokluğuna bile çalışamıyoruç. Ay sonunu getiremiyoruz. Kira fiyatları uçtu gitti. Ev sahibine isyan edince 'Bana değil iktidara söyleyin' yanıtını veriyor. Ama aynı iktidar çalışana sadaka gibi zammı uyğgun görüyor. Bu köyünüze gidin orada yaşayın" anlamı taşıyor. Yazıklar olsun" dedi.
Bir başka çalışan ise "Köpek gibi çalışıyoruz aldımız para kiramıza bile yetmiyor. Ölmemek için yiyoruz. Bir çok ürünün tadını bile hatırlamıyoruz. Biz yaşamıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Benle aynı durumda olanlar şükredip duruyor. Ne içiyorlar anlamıyorum. Çocuğum çikolata deyince alacak param olmadığı için yerine dibine giriyorum" diye kornuştu.
Yarın, yani 21 Ekim'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde Üçlü Danışma Kurulu toplanıyor. Kurul, Aralık görüşmeleri öncesi komisyonun yapısını ve işleyişini masaya yatıracak. İşçi tarafı TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, adil olmayan temsil oranları nedeniyle 2026 sürecine katılmayacağını duyurdu.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "50 yıl dayandık, artık yok" derken, HAK-İŞ lideri Mahmut Arslan da yapısal reform şartı koştu. Komisyon, yasal olarak 15 üyeden oluşuyor: İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci.
Kararlar oy çokluğuyla alınıyor; eşitlikte başkanın (hükümet) tarafı ağır basıyor. Bu denge, sendikaların boykot gerekçesi.Ekonomik baskılar artarken, TÜRK-İŞ'in Ekim 2025 raporuna göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 27 bin 970 lira, yoksulluk sınırı 91 bin 109 liraya fırladı.
BES-AR verileri ise açlık sınırını 37 bin 287 lira, yoksulluğu 92 bin 378 lira gösteriyor. Morgan Stanley, 2025 sonunda enflasyonun yüzde 30'a, 2026 sonunda yüzde 21'e inmesini bekliyor. Uzman İsa Karakaş ise en az yüzde 25 zamla 27-28 bin 500 lira arası ücret öngörüyor. ASAL anketinde katılımcıların yüzde 50'si 30 bin liranın altını yetersiz buluyor.
Zam, sadece asgari ücretlileri değil, emeklileri, memurları ve özel sektör çalışanlarını etkileyecek. Hükümet, mali disiplinle tek zam politikasında ısrarcı; sendikalar ise ara zam ve vergi indirimi talep ediyor.
Toplantı, sürecin kaderini belirleyebilir. Çalışanlar, "Aç kalmayalım yeter" diye haykırıyor. Kulislerde, enflasyon baskısına rağmen yüzde 25'in üstü zor görülüyor. Bu belirsizlik, ekonomik yavaşlamayı derinleştirebilir.