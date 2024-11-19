Asgari ücrete ‘vergi zammı’ ayarı geliyor

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı için yıl sonunu merakla bekliyor. Merkez Bankası’nın son tahmininde yıl sonu enflasyon farkı yüzde 44,81 olarak belirlenmişti. 12 aylık enflasyon verisine göre maaş zammı yapılacak. Ancak kulis bilgilerine göre iktidar, 2025’te asgari ücrete ‘hedef enflasyonla uyumlu’ düşük oranlı zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlandığı belirtildi. Sözcü'nün ekonomi muhabiri Erdoğan Süzer, asgari ücretliye 2025 yılında ‘ışık’ görünmediğini söyleyerek, "İktidarın yeni asgari ücreti 22 bin ila 23 bin lira arasında bir tutarda belirlemeye çalışacak.” dedi.

ÇALIŞANLAR UMUDUNU YIL SONUNA BAĞLADI

Çarşı ve pazarda her şeyin fiyatı artmaya devam ederken, asgari ücret 11 ayın sonunda Türkiye İstatistik Kurumu’na göre 5.261 lira, İstanbul Planlama Ajansı’na göre 6.214 lira alım gücü düştü. Temmuz ayında maaşlara ara zam yapılmaması büyük tepki toplamıştı. 20 bin TL’ye dayanan açlık sınırı karşısında geçim sıkıntısı yaşayan çalışanlar, umudunu yıl sonu zammına bağladı.

SÜZER: VERGİ ZAMLARINI İNDİRMEYİ PLANLIYORLAR

Ancak, Sözcü muhabiri Erdoğan Süzer, asgari ücretliye 2025 yılında ‘ışık’ görünmediğini açıkladı. Süzer’in kulis bilgisine göre, iktidar, 2025’te asgari ücrete ‘hedef enflasyonla uyumlu’ düşük oranlı zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlıyor. Cumhurbaşkanı’nın vergi ve harçlara yapılacak zammı yüzde 50, Motorlu Taşıtlar Vergisi zammını da yüzde 80 indirme yetkisi bulunduğunu söyleyen Süzer, “Ceza zamlarında ise yetki kullanılamıyor. Yetki yüzde 50 indirimli kullanılırsa vergi zamları yüzde 21.97’ye kadar düşürülebilecek.” dedi.

"ASGARİ ÜCRETİ 22 BİN İLA 23 BİN LİRA ARASINDA BELİRLEMEYE ÇALIŞACAKLAR"

Enflasyonu 2025 sonunda yüzde 21’e düşürebilmek için iktidarın, asgari ücret zammına sarıldığını söyleyen Süzer, “İktidarın ‘hedefle uyumlu’ olarak değerlendirdiği en uygun zam ise yüzde 30’lar civarında bir oran. Bu da iktidarın yeni asgari ücreti 22 bin ila 23 bin lira arasında bir tutarda belirlemeye çalışacağını işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.