Asgari ücrete yapılacak zam oranı sızdı. Masadaki rakamlar belli oldu

Günden güne artan hayat pahalılığı nedeniyle milyonlarca çalışanın şimdiden dikkat kesildiği asgari ücretle ilgili hesaplar tek tek yapıldı. Masadaki rakamlar belli oldu.
Sabah'ın haberine göre, hayat pahalılığı ve yerel seçim gündemi nedeniyle asgari ücret zammı için beklentiler artıyor.
Asgari ücret zammı için yapılacak toplantıların ne zaman başlayacağının yanı sıra, zammın miktarı ve konuya dair yetkililerin güncel açıklamaları da merak ediliyor.
Emekli ve memur ocak zammı öncesi ilk düzenleme asgari ücret zammı olacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak.
Asgari ücret Ocak 2024 zammı için 6 aylık enflasyon verileri önemli bir belirteç olarak masada yer alacak. Bir diğer veri de burada memur zammı olacak.
Asgari ücret mevcut durumda Temmuz ayında uygulanan ara zam ile net 11 bin 402 olarak uygulanıyor.
Yeni asgari ücret belirlenirken 6 aylık enflasyon rakamları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işçi, işveren ve toplumda gerçekleştireceği anket çalışmaları ve memur zam oranı referans olacak.
6 aylık enflasyon rakamları ve memur zam beklentileri dikkate alındığında yüzde 39.61 ve yüzde 51,46 oranı yeni asgari ücret için zam müzakereleri olarak masada yer alacak. Kabaca yeni asgari ücret için yüzde 40, 45 ve 50 formülü üzerinde şekillenecek.
Hesaplanan rakamlara göre net asgari ücret tablosu belli oldu. Zam oranı yüzde 40 olursa asgari ücret 15 bin 962 lira 80 kuruş olacak.
Zam oranı yüzde 45 olursa asgari ücret 16 bin 532 lira 90 kuruş olacak. Zam oranı yüzde 50 olursa asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili 20 Kasım'dan sonra yeni bir komisyon kuracaklarını açıkladı. Atalay, "Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız" dedi.
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki TEKGIDA-İş Sendikası'nda sendikaların il temsilcileri ile bir araya geldi.
Burada konuşan Atalay, herkesin emekten yana tavır almak zorunda olduğunu belirterek, "Seçim arifesinde, iktidarı da muhalefeti de ortaya çıkıp, 'Taşeron meselesini çözeceğiz' dedi. Aradan 5 ay geçti. Taşeron meselesini ne iktidar ne muhalefet ağzına almıyor" dedi.
Asgari ücret görüşmelerine de ilişkin değerlendirme yapan Atalay şunları kaydetti:
"Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili görüşmeler başlayacak. Zannediyorum 20 Kasım'dan sonra komisyonu kurarız. 'Bu masada asgari ücretli otursun, biz oturmuyoruz' diye zaman zaman söylüyorum.
Asgari ücreti göreve geldiğimden beri 20 senedir anlatıyorum. Sendikalarda asgari ücretli işçi yok. Sendikanın olduğu yerde aile yardımı, ikramiye, servis, yemek olur. Buna rağmen 8 milyon işçi, bizim bünyemiz, ailemizin bir parçasıymış gibi gayret sarf ediyoruz.
Allah nasip ederse Kasım ayının 20'sinden sonra yeni bir komisyon kuracağız. Türkiye'de belki de şimdiye kadar hiç kurmadığımız şekilde bir komisyon kuracağız. O komisyon; ne olacağını, ne geleceğini belli edecek.
Komisyonda 2 kadın, 2 erkek olacak. Orada ne olması gerekiyorsa; orada oturanlar, karar verecek. Sendikacılar da onlara uyacak. Onlar, geçinemediklerini anlatacak."