Asgari ücrete yapılacak zam ortaya çıktı! Dev bankadan flaş tahmin

Geçtiğimiz Ocak ayında asgari ücrete yapılan zam yeterli bulunmazken, bir umutla temmuz ayında zam bekleyen asgari ücretlinin hayali suya düştü.

Gözler ocak ayında yapılacak zamma çevrilirken uzmanlardan da tahminler gelmeye devam ediyor. ABD Merkezli dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete, enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak, yüzde 20-25 bandında bir zam beklendiğini belirtti.

TAHMİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET 26 BİN 524 LİRA OLACAK

Bankanın tahminine göre asgari ücret 26 bin 524 lira olacak. Yüzde 25’lik artış gelmesi halinde net asgari ücret 22 bin 104 liradan, 27 bin 630 liraya çıkacak. Morgan Stanley, geçen yıl aralık ayında paylaştığı raporda asgari ücrete yüzde 30-35 aralığında zam yapılacağını tahmin etmiş ve öngörüsü doğru çıkmıştı.