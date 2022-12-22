Asgari ücretin açıklanması öncesi kritik gelişme! Türk-İş masadan kalktı

Asgari ücrette 2023 zammı Beştepe’de açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklama öncesi kritik gelişmeler yaşandı.

TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı.

TİSK HEYETİ BAKAN BİLGİN İLE GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üyelerinden olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitti ve Bakan Bilgin ile görüştü. Bakan Bilgin ve TİSK yönetimi Beştepe'ye gitmek için yola çıktı.