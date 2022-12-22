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Asgari ücretin açıklanması öncesi kritik gelişme! Türk-İş masadan kalktı

Asgari ücretin açıklanacağı toplantı öncesi kritik gelişmeler yaşandı. Türk-İş, Beştepe’de yapılacak toplantıya katılmadı. TİSK heyeti ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüştü.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 12:28
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Asgari ücretin açıklanması öncesi kritik gelişme

Asgari ücretin açıklanması öncesi kritik gelişme! Türk-İş masadan kalktı
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Asgari ücrette 2023 zammı Beştepe’de açıklanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklama öncesi kritik gelişmeler yaşandı.

TÜRK-İŞ asgari ücret toplantısına katılmadı.

TİSK HEYETİ BAKAN BİLGİN İLE GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üyelerinden olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na gitti ve Bakan Bilgin ile görüştü. Bakan Bilgin ve TİSK yönetimi Beştepe'ye gitmek için yola çıktı.

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misafir
22.12.2022 12:49
çok sert kalkmasaydı, zaten kurgu masaydı.  
 
Adım mülayim
22.12.2022 12:44
Sert olsan ne yazar. (.kıssadan hisse )  
 
planet
22.12.2022 12:41
kalksa ne olur kalkmasa ne olur ., yahu biz bunlarla oturup kalkacaksak vay halimize .,kalkarsa kalksın anca gider ., biz işimize bakarız ., beğenen beğenir beğenmeyen çeksin gitsin !!!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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