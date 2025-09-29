Asgari ücretin belirlenme sürecinde kaos. Daha 3 ay var ama...

2026’da geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreci, henüz üç ay varken tartışmalara gömüldü. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş ile yaptıkları görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına katılmama kararlarını yinelediklerini açıkladı.

Bu durumun işçiler ve hükümet için olumsuz sonuçlar doğuracağını vurgulan Aslan “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) istediği bir asgari ücret dayatılacak, bu işçiler için kayıp, hükümet için sorumluluk demek” dedi.

Komisyonun mevcut yapısını eleştiren Arslan, hükümetin inisiyatifinin fazla olduğunu, TÜİK verilerinin esas alındığını ve bunun işçiler aleyhine işlediğini savundu.

Aslan "Kamuda asgari ücretli işçi sayısı sınırlı. Bu nedenle asgari ücret özel sektörü ilgilendiriyor. Hükümetin komisyonda olmaması gerekir” diye konuştu. Arslan, komisyonda işçi konfederasyonlarının üye sayısına göre temsil edilmesi gerektiğini, asgari ücret için net kriterler belirlenmesi ve komisyonun yıl boyu çalışması gerektiğini önerdi.

Öte yandan, işçi sendikaları asgari ücretin enflasyon ve yaşam maliyetlerine göre belirlenmesini talep ediyor. Ancak TİSK, işverenlerin maliyet yükünü gerekçe göstererek daha düşük artışlar öneriyor.

2025’te asgari ücret net 22.100 TL olarak belirlenmiş, ancak ekonomik dalgalanmalar ve yüksek enflasyon, yeni zam beklentilerini artırmıştı.