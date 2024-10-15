Asgari ücretin en fazla kaç lira olabileceği belli oldu. AKP kulisleri bu rakamı konuşuyor

Hükümete yakın kulislerden alınan bilgilere göre beklenen enflasyon oranında zam yapılacağı yönündeki spekülasyonlara rağmen, asgari ücrete en az geçmiş dönem enflasyonu oranında zam yapılması olasılığı güçlü görülüyor.

AKP kulislerinde ağırlıklı konuşulan yeni asgari ücret maaş tutarı 23 bin-25 bin lira arası bir rakam. Emekli zammı konusunda ise en düşük emekli maaşlarının 14- 16 bin arasında olacağı söyleniyor. Hatta bu konuda zammın bütçeye etkisi hesaplanıyor.

KÖK MAAŞ SORUNU 2025 BÜTÇESİ SONRASINA BIRAKILDI

Besti Karalar'ın aktardığı bilgilere göre önümüzde yıl emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapılması beklenirken kök maaşıyla ilgili sorunu 2025 yılı bütçesini oluştuktan sonra hayata geçirileceği belirtiliyor.

ASGARİ ÜCRETTE KULİSLERİN VERDİĞİ RAKAM EN FAZLA 25 BİN

Milyonlarca çalışanı gözleri Aralık'ta toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’na çevrilmiş durumda. 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerde 23 ile 25 bin rakamı şimdiden konuşulmaya başlandı. En büyük beklenti ise Temmuz zammı alamayan asgari ücretliye yüksek oranda bir zam yapılması yönünde...

ENFLASYON ORANINDA ZAM OLURSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

OVP’de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülmüştü. Ancak bu oranın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kabul edilmesi beklenmiyor. Şayet 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.5’lik enflasyon oranında zam yapılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak.

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILIRSA 24 BİN 142 LİRA OLACAK

Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (% 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin TL'ye çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin TL'ye çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları da asgari ücrette 25 bin lirayı işaret ediyor Bakan Işıkhan Yeni Şafak Gazetesi’ne yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini söylemiş "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum” demişti.