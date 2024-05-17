Asgari ücretin iki katını geçti. Parası olan bankalara koşmuştu

Merkez Bankası’nın faizi seçim sonrası üst üste faiz artırımları sonrası yüzde 50’ye çıkarması sonrası bankalarda mevduat faizlerinin oranı yüzde 60’a kadar çıkarken sonrasında yüzde 54-55 bandına yerleşti. Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşe rağmen 1 milyon liranın aylık getirisi dikkat çekiyor.

Parasını henüz faize yatırmayan vatandaşlar faizin aylık getirisini merak ederken Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş’tan konuyla ilgili çarpıcı sözler geldi. Milliyet gazetesine konuşan Kurtuluş, piyasanın kendisini bulduğunu belirtirken bankaların ortalama faiz oranının yüzde 54-55 seviyesinde olduğunu söyledi.

1 MİLYON TL’NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

1 milyon liranın aylık faiz getirisi ile ilgili konuşan Kurtuluş, yüzde 54 faiz oranı ile ne kadar gelir elde edildiğini söyledi. Kurtuluş, vergiler düşüldüğünde ne gelirin 43 bin 500 lira ile 44 bin lira arasında olduğunu söyledi.

BANKALAR FAİZİ ARTIRACAK MI?

Faiz oranlarının değişip değişmeyeceği ile ilgili konuşan Kurtuluş, Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde faizde indirime gidilmesinin beklendiğini vurguladı. Mevduat faizinde artış beklenmediğinin altını çizen Kurtuluş, 3-4 ay boyunca faizlerin mevcut seviyede kalacağını söyledi. Kurtuluş, “10’uncu aydan itibaren piyasada faizlerde düşüş beklenmektedir” dedi.

Bazı bankaların 1 milyon liraya aylık getirisi şöyle:

Akbank: Yüzde 54 faizle 43 bin 672 lira

ING: Yüzde 54 faizle 43 bin 672 lira

TEB: Yüzde 56 faizle 45 bin 289 lira

Anadolubank: Yüzde 55 faizle 44 bin 480 lira