Asgari ücretle alınan çeyrek altın 20 yılda 16’dan 3’e düştü. Altın tüm rekorları parçaladı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye Gazetesi
Asgari ücretle alınan çeyrek altın 20 yılda 16’dan 3’e düştü. Altın tüm rekorları parçaladı

Asgari ücretlinin satın alma gücü eriyor! Çeyrek altın 7.110 TL ile rekor kırarken, asgari ücretle alınabilen altın 20 yılda 16’dan 3’e düştü. Altın fiyatları zirvede! Tüm rekorları parçaladı.

22 Nisan 2025’te altın fiyatları tarihi zirvelerini yeniledi. Gram altın 4.285 TL, çeyrek altın 7.110 TL ve ons altın 3.495 dolarla rekor seviyelere ulaştı. Küresel piyasalarda enflasyon, durgunluk endişeleri, ABD-Çin arasındaki tarife gerilimleri ve Trump-Powell arasındaki faiz polemiği, altına olan talebi artırıyor. İç piyasada ise TL’deki değer kaybı ve artan talep, altın fiyatlarını uçuruyor. Kapalıçarşı’da gram altın 4.300-4.350 TL bandında işlem görüyor.

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Asgari ücretin çeyrek altın karşısındaki değeri ise dramatik şekilde düştü. 2000 yılında bir asgari ücretle 14 çeyrek altın alınırken, 2005’te bu rakam 16 ile zirveye çıkmıştı. Ancak pandemi, gevşek para politikaları ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle 2022’de parite 3,75’e geriledi. 2025 başında 5 çeyrek altın alınabilirken, bugün 22.000 TL’lik asgari ücretle sadece 3,1 çeyrek altın alınabiliyor. Bu, tarihi bir düşük seviye.

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Ons altın bu yıl yüzde 32, çeyrek altın ise yüzde 40 prim yaptı. Uzmanlar, altının 3.500 dolar psikolojik eşiğini aşabileceğini öngörüyor. Asgari ücretlinin reel gelir kaybı, ekonomik baskıyı artırırken, altın güvenli liman olarak parlamaya devam ediyor. Ancak bu durum, orta ve düşük gelirli kesimlerin geçim sıkıntısını derinleştiriyor. Piyasalar, küresel gelişmeler ve iç dinamiklerle hareketlenirken, asgari ücretin alım gücündeki erime gündemdeki yerini koruyor.

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22 Nisan 2025 itibarıyla:

Gram altın: 4.281 TL (Kapalıçarşı’da 4.300-4.350 TL bandında)
Çeyrek altın: 7.017 TL (satışta 7.110 TL ile rekor)
Ons altın: 3.481 USD (psikolojik 3.500 USD eşiğine yakın)

Asgari ücret: 22.000 TL

Asgari ücret/çeyrek altın paritesi:
2000: 14 çeyrek altın
2005: 16 çeyrek altın (zirve)
2022: 3,75 çeyrek altın
2025 başı: 5 çeyrek altın
22 Nisan 2025: 3,10 çeyrek altın (tarihi düşük seviye)

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